Соломон Кверквелия: Вера Семина окрыляет

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал переход в московский клуб на правах аренды из «Рубина».

«Локомотив» – большой вызов для меня, шаг вперед. Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив.

У меня самые приятные воспоминания о стадионе. Я много раз играл здесь против «Локо», и атмосфера всегда была праздничная, футбольная. Будет интересно ощутить себя в Черкизове как дома», – приводит слова Кверквелии официальный сайт «Локомотива».

Напомним, аренда 25-летнего защитника сборной Грузии рассчитана до конца сезона.