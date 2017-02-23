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Соломон Кверквелия: Вера Семина окрыляет

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал переход в московский клуб на правах аренды из «Рубина».

«Локомотив» – большой вызов для меня, шаг вперед. Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив.

У меня самые приятные воспоминания о стадионе. Я много раз играл здесь против «Локо», и атмосфера всегда была праздничная, футбольная. Будет интересно ощутить себя в Черкизове как дома», – приводит слова Кверквелии официальный сайт «Локомотива».

Напомним, аренда 25-летнего защитника сборной Грузии рассчитана до конца сезона.

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