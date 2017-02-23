Соломон Кверквелия: Вера Семина окрыляет
Защитник «Локомотива»
Соломон Кверквелия прокомментировал переход в московский клуб на правах аренды
из «Рубина».
«Локомотив» – большой вызов для меня, шаг вперед. Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив.
У меня самые приятные воспоминания о стадионе. Я много раз играл здесь против «Локо», и атмосфера всегда была праздничная, футбольная. Будет интересно ощутить себя в Черкизове как дома», – приводит слова Кверквелии официальный сайт «Локомотива».
Напомним, аренда 25-летнего защитника сборной Грузии рассчитана до конца сезона.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически