Трефилов объявил состав сборной России на заключительный этап «Золотой лиги»
Главный тренер
женской сборной России Евгений Трефилов назвал состав команды на заключительный
этап «Золотой лиги».
На сбор в Новогорске, который пройдет 12-15 марта вызваны:
вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»);
правые крайние: Марина Судакова («Кубань»), Анастасия Макина («Динамо-Синара»);
правые полусредние: Анна Вяхирева, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);
разыгрывающие: Карина Сабирова («Астраханочка»), Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе – «Лада»);
левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Анастасия Суслова («Динамо-Синара»);
линейные: Виктория Жилинскайте, Яна Жилинскайте (обе – «Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»);
левые крайние: Кристина Кожокарь («Астраханочка»), Дарья Самохина («Лада»).
Отметим, что в состав вошли семь олимпийских чемпионок Рио-де-Жанейро.
В резерв команды включены: Евгения Петрова, Полина Ведехина, Дарья Беликова (все – «Динамо-Синара»), Людмила Постнова, Карина Сисенова, Анастасия Рябцева (все – «Астраханочка»), Екатерина Фанина, Валентина Вернигорова, Юлия Голикова, Ярослава Фролова (все – «Кубань»), Марианна Егорова («Звезда»).
Добавим, что турнир во Франции пройдет 16-19 марта с участием сборных России, Франции, Норвегии и Дании.