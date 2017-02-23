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Трефилов объявил состав сборной России на заключительный этап «Золотой лиги»

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов назвал состав команды на заключительный этап «Золотой лиги».

На сбор в Новогорске, который пройдет 12-15 марта вызваны:

вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»);

правые крайние: Марина Судакова («Кубань»), Анастасия Макина («Динамо-Синара»);

правые полусредние: Анна Вяхирева, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);

разыгрывающие: Карина Сабирова («Астраханочка»), Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе – «Лада»);

левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Анастасия Суслова («Динамо-Синара»);

линейные: Виктория Жилинскайте, Яна Жилинскайте (обе – «Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»);

левые крайние: Кристина Кожокарь («Астраханочка»), Дарья Самохина («Лада»).

Отметим, что в состав вошли семь олимпийских чемпионок Рио-де-Жанейро.

В резерв команды включены: Евгения Петрова, Полина Ведехина, Дарья Беликова (все – «Динамо-Синара»), Людмила Постнова, Карина Сисенова, Анастасия Рябцева (все – «Астраханочка»), Екатерина Фанина, Валентина Вернигорова, Юлия Голикова, Ярослава Фролова (все – «Кубань»), Марианна Егорова («Звезда»).

Добавим, что турнир во Франции пройдет 16-19 марта с участием сборных России, Франции, Норвегии и Дании.

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