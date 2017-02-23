«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил Исаак Кисе-Телин.

По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.

Напомним, в первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало – в 15:00.