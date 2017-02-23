Мирча Луческу: «Зениту» надо было действовать попроще, а мы вместо этого решили красиво выйти из обороны

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).

- Почему вместо Эрнани в этом матче вышел Маурисио?

- Мы заменили Эрнани и Ивановича. Еще после первой игры я сказал, что новички не очень хорошо взаимодействовали. Поэтому я решил поставить весенний состав, за исключением Данни. Но португалец хорошо знает всех партнеров. Новым игрокам непросто войти в новую модель.

Как «Зенит» разочаровал вообще всех: обида и боль от вылета из Лиги Европы



- Что случилось в концовке, когда команда пропустила гол?

- Ни в коем случае не могу сказать о расслабенности, просто соперник начал играть в навал. Нам надо было действовать попроще. А мы вместо этого решили красиво выйти из обороны, в итоге потеряли мяч, откуда и пошла голевая атака на наши ворота, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Мигель Данни: «Зенит» в матче с «Андерлехтом» делал то, что нужно

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил Исаак Кисе Телин.

По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.

В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало – в 15:00.