Мирча Луческу: «Зениту» надо было действовать попроще, а мы вместо этого решили красиво выйти из обороны
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).
- Почему вместо Эрнани в этом матче вышел Маурисио?
- Мы заменили Эрнани и Ивановича. Еще после первой игры я сказал, что новички не очень хорошо взаимодействовали. Поэтому я решил поставить весенний состав, за исключением Данни. Но португалец хорошо знает всех партнеров. Новым игрокам непросто войти в новую модель.
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- Что случилось в концовке, когда команда пропустила гол?
- Ни в коем случае не могу сказать о расслабенности, просто соперник начал играть в навал. Нам надо было действовать попроще. А мы вместо этого решили красиво выйти из обороны, в итоге потеряли мяч, откуда и пошла голевая атака на наши ворота, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.
В составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил Исаак Кисе Телин.
По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.
В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало – в 15:00.
Матч
Голы
Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)
Предупреждения:
Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция