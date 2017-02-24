Защитник «Андерлехта» Нюйтинк: Думаю, «Зениту» не хватает Халка, но там есть другие игроки хорошего качества
Защитник «Андерлехта» Брам Нюйтинк поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
против «Зенита» (1:3).
- Думаете, «Андерлехту» повезло или вы заслужили этот результат?
- Дома мы сыграли лучший матч, создали много моментов. В этот раз «Зенит» был лучше, сыграл в хороший футбол, имел не один голевой шанс. Это нормально, потому что петербуржцы - отличная команда с очень качественными игроками. Проход в следующий раунд и победа над «Зенитом» - это фантастический результат для нас.
Форвард «Андерлехта» Кисе Телин: Чувствую ли себя героем? Не знаю. Я просто рад помочь команде
- Вы играли против «Зенита», когда там был Халк. Какая команда лучше?
- Это невероятный игрок с такими качествами, которых нет у многих футболистов. Это потеря для «Зенита», он великолепный бомбардир. Но когда смотрю на текущий состав и вижу их нападающих - там тоже качественные игроки. Думаю, им не хватает Халка, но там есть другие игроки хорошего качества.
Как «Зенит» разочаровал вообще всех: обида и боль от вылета из Лиги Европы
- С кем хотите встретиться в следующем раунде?
- Не знаю, посмотрим, что получим. Получим гранда - будет приятно встретиться. Если команда поскромнее - то же самое, потому что, наверное, там будет больше шансов пройти дальше, - приводит слова Нюйтинка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.
В
составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема
Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил
Исаак Кисе Телин.
По сумме
двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом
поле.
В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало – в 15:00.
Матч
Голы
Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)
Предупреждения:
Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция