Защитник «Андерлехта» Нюйтинк: Думаю, «Зениту» не хватает Халка, но там есть другие игроки хорошего качества

Защитник «Андерлехта» Брам Нюйтинк поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).

- Думаете, «Андерлехту» повезло или вы заслужили этот результат?

- Дома мы сыграли лучший матч, создали много моментов. В этот раз «Зенит» был лучше, сыграл в хороший футбол, имел не один голевой шанс. Это нормально, потому что петербуржцы - отличная команда с очень качественными игроками. Проход в следующий раунд и победа над «Зенитом» - это фантастический результат для нас.

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- Вы играли против «Зенита», когда там был Халк. Какая команда лучше?

- Это невероятный игрок с такими качествами, которых нет у многих футболистов. Это потеря для «Зенита», он великолепный бомбардир. Но когда смотрю на текущий состав и вижу их нападающих - там тоже качественные игроки. Думаю, им не хватает Халка, но там есть другие игроки хорошего качества.

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- С кем хотите встретиться в следующем раунде?

- Не знаю, посмотрим, что получим. Получим гранда - будет приятно встретиться. Если команда поскромнее - то же самое, потому что, наверное, там будет больше шансов пройти дальше, - приводит слова Нюйтинка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.