Жозе Маурисио: «Зенит» проиграл всей командой: не могу сказать, что ошибся я, Нету, например, или тренер
Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
против «Андерлехта» (3:1).
- Мы не потеряли концентрацию. Но у них был один удар по воротам, и он получился. Мы забили три гола и были уверены, что пройдем. Мы сделали максимум, но проиграли. Главное, не опускать голову.
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- С Данни команда другая?
- Он наш капитан. Как человек и как футболист Мигель очень хороший, он все сделал, чтобы помочь. Но сегодня вся команда показала характер, не только Данни. Но проиграли.
- Можно было последние две минуты отодвинуть игру от своих ворот? Кто должен был дать такую команду - тренер, капитан?
- Когда мы проигрываем, это делает вся команда - не только тренер. Когда выигрываем, то же самое. Сейчас я не могу сказать, кто ошибся - я или, к примеру, Нету, или тренер. Проиграла команда.
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- Хватило физических сил на 90 минут?
- Я думаю, мы показали хорошую физическую форму. Мы еще не готовы на сто процентов, но дальше будет лучше.
- Теперь, чтобы спасти сезон, нужно становиться чемпионом?
- Всегда нужно думать о трофеях, «Зениту» всегда нужно бороться за победу. Сейчас мы не будем играть в Лиге Европы, Кубке России. Остался только чемпионат России. Конечно, будет сложно, но у нас хорошая команда. Мы сегодня показали это. - приводит слова Маурисио корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.
В
составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема
Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил
Исаак Кисе Телин.
По сумме
двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом
поле.
В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало – в 15:00.
Матч
Голы
Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)
Предупреждения:
Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция