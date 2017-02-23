Жозе Маурисио: «Зенит» проиграл всей командой: не могу сказать, что ошибся я, Нету, например, или тренер

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).

- Мы не потеряли концентрацию. Но у них был один удар по воротам, и он получился. Мы забили три гола и были уверены, что пройдем. Мы сделали максимум, но проиграли. Главное, не опускать голову.

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- С Данни команда другая?

- Он наш капитан. Как человек и как футболист Мигель очень хороший, он все сделал, чтобы помочь. Но сегодня вся команда показала характер, не только Данни. Но проиграли.

- Можно было последние две минуты отодвинуть игру от своих ворот? Кто должен был дать такую команду - тренер, капитан?

- Когда мы проигрываем, это делает вся команда - не только тренер. Когда выигрываем, то же самое. Сейчас я не могу сказать, кто ошибся - я или, к примеру, Нету, или тренер. Проиграла команда.

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- Хватило физических сил на 90 минут?

- Я думаю, мы показали хорошую физическую форму. Мы еще не готовы на сто процентов, но дальше будет лучше.

- Теперь, чтобы спасти сезон, нужно становиться чемпионом?

- Всегда нужно думать о трофеях, «Зениту» всегда нужно бороться за победу. Сейчас мы не будем играть в Лиге Европы, Кубке России. Остался только чемпионат России. Конечно, будет сложно, но у нас хорошая команда. Мы сегодня показали это. - приводит слова Маурисио корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.