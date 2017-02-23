Мигель Данни: «Зенит» в матче с «Андерлехтом» делал то, что нужно

Капитан «Зенита» Мигель Данни поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).

- Мы играли хорошо, забили три гола, сделали все, но пропустили на последней минуте. Поздравляю команду - мы делали то, что нужно. Плохо, что проиграли. Начинаем думать о чемпионате - это очень важно сейчас для нашей команды, нужно выиграть чемпионат.

- Вы вышли в стартовом составе. Как себя чувствовали?

- Хорошо, вся команда тоже. Я хочу помогать команде.

- Что изменилось за неделю?

- Мы играли лучше как команда, лучше были готовы психологически. Первый матч был после долгих сборов, а здесь - дом, семья, друзья. Мы работали лучше.

- Будет ли проще бороться за победу в чемпионате после вылета из Лиги Европы?

- Конечно. Это наш приоритет - выиграть его, - приводит слова Данни корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Как «Зенит» разочаровал вообще всех: обида и боль от вылета из Лиги Европы

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.