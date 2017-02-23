Мигель Данни: «Зенит» в матче с «Андерлехтом» делал то, что нужно
Капитан «Зенита» Мигель Данни поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
против «Андерлехта» (3:1).
- Мы играли хорошо, забили три гола, сделали все, но пропустили на последней минуте. Поздравляю команду - мы делали то, что нужно. Плохо, что проиграли. Начинаем думать о чемпионате - это очень важно сейчас для нашей команды, нужно выиграть чемпионат.
- Вы вышли в стартовом составе. Как себя чувствовали?
- Хорошо, вся команда тоже. Я хочу помогать команде.
- Что изменилось за неделю?
- Мы играли лучше как команда, лучше были готовы психологически. Первый матч был после долгих сборов, а здесь - дом, семья, друзья. Мы работали лучше.
- Будет ли проще бороться за победу в чемпионате после вылета из Лиги Европы?
- Конечно. Это наш приоритет - выиграть его, - приводит слова Данни корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.
В составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил Исаак Кисе-Телин.
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По сумме
двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом
поле.
В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало – в 15:00.
Матч
Голы
Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)
Предупреждения:
Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция