Форвард «Андерлехта» Кисе Телин: Чувствую ли себя героем? Не знаю. Я просто рад помочь команде
Форвард «Андерлехта» Исаак Кисе Телин поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
против «Зенита» (1:3).
- Вы называли раньше «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов.
- Да, это так. У них каждый игрок в атаке играет за сборные: Дзюба, Кокорин. Много хороших футболистов.
- Этот уровень Лиги чемпионов чувствовался сегодня?
- Может быть. Но сегодня мы все-таки играли матч Лиги Европы, так что игра больше соответствовала этому турниру.
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- Почему «Андерлехт» не сыграл так сильно, как неделю назад?
- Когда у тебя в запасе преимущество в два мяча, знаешь: если забьешь - сопернику будет тяжело. Мы разработали такой план и выполнили его, чему и рады.
- Что было самым сложным?
- Игроки «Зенита» сильны индивидуально, они физически крепкие - против таких команд очень сложно действовать. У них хорошие футболисты и в основе, и в запасе.
- Как себя чувствовали в русской атмосфере: холод, снег?
- Я из Швеции, так что для меня это привычно. Перед игрой я сказал, что для меня эти условия - ничто. Однажды в Швеции вообще играл при «-18».
- Чувствуете себя героем?
- Не знаю. Я просто рад помочь команде, - приводит слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы
«Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.
В
составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема
Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил
Исаак Кисе Телин.
По сумме
двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом
поле.
В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало – в 15:00.
Матч
Голы
Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)
Предупреждения:
Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция