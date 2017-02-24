Форвард «Андерлехта» Кисе Телин: Чувствую ли себя героем? Не знаю. Я просто рад помочь команде

Форвард «Андерлехта» Исаак Кисе Телин поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).

- Вы называли раньше «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов.

- Да, это так. У них каждый игрок в атаке играет за сборные: Дзюба, Кокорин. Много хороших футболистов.



- Этот уровень Лиги чемпионов чувствовался сегодня?

- Может быть. Но сегодня мы все-таки играли матч Лиги Европы, так что игра больше соответствовала этому турниру.

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- Почему «Андерлехт» не сыграл так сильно, как неделю назад?

- Когда у тебя в запасе преимущество в два мяча, знаешь: если забьешь - сопернику будет тяжело. Мы разработали такой план и выполнили его, чему и рады.



- Что было самым сложным?

- Игроки «Зенита» сильны индивидуально, они физически крепкие - против таких команд очень сложно действовать. У них хорошие футболисты и в основе, и в запасе.



- Как себя чувствовали в русской атмосфере: холод, снег?

- Я из Швеции, так что для меня это привычно. Перед игрой я сказал, что для меня эти условия - ничто. Однажды в Швеции вообще играл при «-18».



- Чувствуете себя героем?

- Не знаю. Я просто рад помочь команде, - приводит слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.