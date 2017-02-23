Капитан «Андерлехта» Дешахт: У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы
Капитан «Андерлехта» Оливье Дешахт поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
против «Зенита» (1:3).
– Мы сыграли не очень хорошо, а «Зенит» – потрясающе. Но мы счастливы, что выиграли по сумме двух матчей. Да, нам немного повезло, но удача всегда для победы нужна.
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– Когда «Зенит» забил третий мяч, вы почувствовали, что они потеряли концентрацию?
– Они занервничали, а мы надавили. Надо признать: у нас ни одного момента не было до самого конца, но дальше прошли. У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы. Они фантастические игроки! Для «Андерлехта» выход в 1/8 финала – отличное достижение, мы счастливы, - приводит слова Дешахта корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.
В
составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема
Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил
Исаак Кисе Телин.
По сумме
двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом
поле.
В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало – в 15:00.
Матч
Голы
Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)
Предупреждения:
Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция