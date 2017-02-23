Капитан «Андерлехта» Дешахт: У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы

Капитан «Андерлехта» Оливье Дешахт поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).

– Мы сыграли не очень хорошо, а «Зенит» – потрясающе. Но мы счастливы, что выиграли по сумме двух матчей. Да, нам немного повезло, но удача всегда для победы нужна.

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– Когда «Зенит» забил третий мяч, вы почувствовали, что они потеряли концентрацию?

– Они занервничали, а мы надавили. Надо признать: у нас ни одного момента не было до самого конца, но дальше прошли. У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы. Они фантастические игроки! Для «Андерлехта» выход в 1/8 финала – отличное достижение, мы счастливы, - приводит слова Дешахта корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.