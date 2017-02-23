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АПОЭЛ вдесятером победил «Атлетик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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АПОЭЛ одержал победу над «Атлетиком» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Никосии.

Во втором тайме голы в матче забили форвард Пьерос Сотериу и грек Яннис Янниотас, реализовавший пенальти.

Отметим, что с 65-й минуты чемпионы Кипра играли вдесятером после удаления Сотериу. Составы команд уравнялись на последней минуте матча – красную карточку получил полузащитник «Атлетика» Андер Итурраспе.

Напомним, первый матч в Бильбао завершился победой «Атлетика» (3:2). Таким образом, АПОЭЛ продолжает выступление в Лиге Европы.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

Матч

АПОЭЛ - Атлетик - 2:0 (0:0)

Голы

Сотириу 46 (1:0). Янниотас 54 (2:0 - пен.).

Состав

АПОЭЛ: Ватерман, Астиц, Иоанну, Миланов, Меркис, Эфрем, Винициус, Мораиш, Сотириу, Янниотас, Барраль

Атлетик: Ираисос, Балензиага, Альварес, Эчейта, Сан Хосе, Гарсия, де Маркос, Сусаета, Беньят, Уильямс, Муньяин

Предупреждения:

Сотириу, 44; Иоанну, 57 - Гарсия, 45; Сан Хосе, 54

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

23 февраля 21:00, ГСП, Онлайн-трансляция

Первый матч – 2:3.

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