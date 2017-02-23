АПОЭЛ вдесятером победил «Атлетик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
АПОЭЛ одержал победу
над «Атлетиком» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Никосии.
Во втором тайме голы в матче забили форвард Пьерос Сотериу и грек Яннис Янниотас, реализовавший пенальти.
Отметим, что с 65-й минуты чемпионы Кипра играли вдесятером после удаления Сотериу. Составы команд уравнялись на последней минуте матча – красную карточку получил полузащитник «Атлетика» Андер Итурраспе.
Напомним, первый матч в Бильбао завершился победой «Атлетика» (3:2). Таким образом, АПОЭЛ продолжает выступление в Лиге Европы.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
Матч
Голы
Сотириу 46 (1:0). Янниотас 54 (2:0 - пен.).
Состав
АПОЭЛ: Ватерман, Астиц, Иоанну, Миланов, Меркис, Эфрем, Винициус, Мораиш, Сотириу, Янниотас, Барраль
Атлетик: Ираисос, Балензиага, Альварес, Эчейта, Сан Хосе, Гарсия, де Маркос, Сусаета, Беньят, Уильямс, Муньяин
Предупреждения:
Сотириу, 44; Иоанну, 57 - Гарсия, 45; Сан Хосе, 54
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
23 февраля 21:00, ГСП, Онлайн-трансляция
Первый матч – 2:3.