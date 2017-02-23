«Вильярреал» победил «Рому», но вылетел из Лиги Европы, Черышев сыграл 73 минуты

«Вильярреал» выиграл у «Ромы» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на «Стадио Олимпико» в Риме.

Единственный гол в матче на 15-й минуте забил колумбиец Рафаэль Сантос Борре.

Отметим, что на 81-й минуте красную карточку получил защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменен на 73-й минуте на Седрика Бакамбу из ДР Конго.

Добавим, что в составе «Ромы» весь матч провел 40-летний Франческо Тотти.

Напомним, первая игра в Вильярреале завершилась крупной победой итальянцев (4:0), которые продолжают выступление в Лиге Европы.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 24 февраля. Матчи следующего круга запланированы на 9 и 16 марта.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

Первый матч – 4:0.