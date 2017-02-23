Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вильярреал» победил «Рому», но вылетел из Лиги Европы, Черышев сыграл 73 минуты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Вильярреал» выиграл у «Ромы» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на «Стадио Олимпико» в Риме.

Единственный гол в матче на 15-й минуте забил колумбиец Рафаэль Сантос Борре.

Отметим, что на 81-й минуте красную карточку получил защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменен на 73-й минуте на Седрика Бакамбу из ДР Конго.

Добавим, что в составе «Ромы» весь матч провел 40-летний Франческо Тотти.

Напомним, первая игра в Вильярреале завершилась крупной победой итальянцев (4:0), которые продолжают выступление в Лиге Европы.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 24 февраля. Матчи следующего круга запланированы на 9 и 16 марта.  

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

Матч

Рома - Вильярреал - 0:1 (0:1)

Голы

Сантос 16 (0:1).

Состав

Рома: Алисон, Руй, Бруно Перес, Жуан, Манолас, Вермален, Де Росси, Паредес, Тотти, Эль-Шаарави, Перотти

Вильярреал: Фернандес, Гонсалес А., Бонера, Хосе Анхель, Рукавина, Сориано Б., Эрнандес, Черышев, Сориано Р., Сантос, Сольдадо

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

23 февраля 21:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Первый матч – 4:0.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «Андерлехта» Нюйтинк: Думаю, «Зениту» не хватает Халка, но там есть другие игроки хорошего качестваЗащитник «Андерлехта» Брам Нюйтинк поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).Форвард «Андерлехта» Кисе Телин: Чувствую ли себя героем? Не знаю. Я просто рад помочь командеФорвард «Андерлехта» Исаак Кисе Телин поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).Капитан «Андерлехта» Дешахт: У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мыКапитан «Андерлехта» Оливье Дешахт поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).Рене Вайлер: «Андерлехт» выстрадал победу над «Зенитом». Классно, что наш единственный мяч стал решающимГлавный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).Мирча Луческу: «Зениту» надо было действовать попроще, а мы вместо этого решили красиво выйти из обороныГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).Жозе Маурисио: «Зенит» проиграл всей командой: не могу сказать, что ошибся я, Нету, например, или тренерПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).Мирча Луческу: «Андерлехт» не создал ни одного момента, но их единственный навес с фланга привел к голуГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).Мигель Данни: «Зенит» в матче с «Андерлехтом» делал то, что нужноКапитан «Зенита» Мигель Данни поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).«Зенит» был хорош. Да, вылетел, но это претендент на золото». Обзор Ловчева«Зенит» был хорош. Да, вылетел, но это претендент на золото». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» подводит итог ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» (3:1).Как «Зенит» разочаровал вообще всех: обида и боль от вылета из Лиги ЕвропыКак «Зенит» разочаровал вообще всех: обида и боль от вылета из Лиги ЕвропыДраматически шикарная развязка лишила Россию максимального выхода в 1/8 финала Лиги Европы.«Спарта» – «Ростов». ОнлайнОтветный матч 1/16 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».«Шахтер» – «Сельта». ОнлайнОтветный матч 1/16 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».АПОЭЛ вдесятером победил «Атлетик» и вышел в 1/8 финала Лиги ЕвропыАПОЭЛ одержал победу над «Атлетиком» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Никосии.«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги ЕвропыВ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.«За мужиков!» Поддержать «Ростов» в Праге приехали более тысячи донских фанатов«За мужиков!» Поддержать «Ростов» в Праге приехали более тысячи донских фанатовЦентр Праги стал ростовским за сутки до матча. Практически все местные рестораны окрасились в желто-синий цвет.Джанаев не попал в заявку на матч со «Спартой»Стал известен состав «Ростова» на матч Лиги Европы со «Спартой».«Зенит» – «Андерлехт». Во время матча прошел салют в честь Дня защитника Отечества (видео)Возле Петропавловской крепости, которая находится недалеко от стадиона «Петровский», состоялся салют ко Дню защитника Отечества.«Олимпакос» разгромил «Османлыспор» в Лиге ЕвропыГреческий «Олимпиакос» ны выезде крупно обыграл турецкий «Османлыспор» (3:0) в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы.Шатов не сыграет с «Андерлехтом» из-за мышечной травмыПолузащитник «Зенита» Олег Шатов пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» на стадионе «Петровский».«Зенит» – «Андерлехт». ОнлайнОтветный матч 1/16 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».
Главные новости
Футбол
«Спарта» – «Ростов». Онлайн
Футбол
«Шахтер» – «Сельта». Онлайн
Футбол
«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Защитник «Андерлехта» Нюйтинк: Думаю, «Зениту» не хватает Халка, но там есть другие игроки хорошего качества
Хоккей
Михаил Головков: Обратим внимание КХЛ на выход Знарка на лед, так не должно быть
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Поздравлять меня не стоит, должен был выигрывать золото
Футбол
Мирча Луческу: «Андерлехт» не создал ни одного момента, но их единственный навес с фланга привел к голу
Футбол
«Лестер» отправил в отставку Раньери
Футбол
«Вильярреал» победил «Рому», но вылетел из Лиги Европы, Черышев сыграл 73 минуты
Футбол
АПОЭЛ вдесятером победил «Атлетик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Вильярреал
Вильярреалкалендарьстатистика
Денис Черышев
Денис Черышеввсе новости
Франческо Тотти
Франческо Тоттивсе новости
Антонио Рюдигер
Антонио Рюдигервсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости