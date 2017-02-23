«Вильярреал» победил «Рому», но вылетел из Лиги Европы, Черышев сыграл 73 минуты
«Вильярреал» выиграл
у «Ромы» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на «Стадио Олимпико» в
Риме.
Единственный гол в матче на 15-й минуте забил колумбиец Рафаэль Сантос Борре.
Отметим, что на 81-й минуте красную карточку получил защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.
Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменен на 73-й минуте на Седрика Бакамбу из ДР Конго.
Добавим, что в составе «Ромы» весь матч провел 40-летний Франческо Тотти.
Напомним, первая игра в Вильярреале завершилась крупной победой итальянцев (4:0), которые продолжают выступление в Лиге Европы.
Жеребьевка 1/8 финала пройдет 24 февраля. Матчи следующего круга запланированы на 9 и 16 марта.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
Матч
Рома - Вильярреал - 0:1 (0:1)
Голы
Сантос 16 (0:1).
Состав
Рома: Алисон, Руй, Бруно Перес, Жуан, Манолас, Вермален, Де Росси, Паредес, Тотти, Эль-Шаарави, Перотти
Вильярреал: Фернандес, Гонсалес А., Бонера, Хосе Анхель, Рукавина, Сориано Б., Эрнандес, Черышев, Сориано Р., Сантос, Сольдадо
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
23 февраля 21:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
Первый матч – 4:0.