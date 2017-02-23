«Лестер» отправил в отставку Раньери
Главный тренер «Лестера»
Клаудио Раньери отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
«Результаты команды в чемпионате ставят под угрозу место «Лестера» в премьер-лиге. В этой связи совет директоров считает, что смена главного тренера необходима в интересах клуба», – говорится в заявлении «Лестера».
«Это самое трудное решение, которое нам необходимо было принять за семь лет, что «Кинг Пауэр» владеет «Лестером», – заявил вице-президент клуба Айяватт Шривадданапрабха. – Но мы обязаны ставить долгосрочные интересы клуба выше всех личных отношений, какими бы сильными они ни были».
Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 привел клуб к первому в его истории чемпионству.
Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.
К матчу 26-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» команду будет готовить еще один бывший ассистент Раньери – Крэйг Шекспир.
Напомним, «Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».
В среду действующие чемпионы Англии проиграли в гостях «Севилье» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч
Севилья - Лестер Сити - 2:1 (1:0)
Голы
Сарабиа 25 (1:0). Корреа 62 (2:0). Варди 74 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Ленгле (Каррису, 56), Насри, Корреа (Иборра, 64), Н'Зонзи, Сарабиа, Витоло, Йоветич
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Амарти, 87), Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Варди
Незабитые пенальти
Корреа (Севилья), 14
Предупреждения:
Эскудеро, 78; Каррису, 90 - нет
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
22 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция