«Лестер» отправил в отставку Раньери

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

«Результаты команды в чемпионате ставят под угрозу место «Лестера» в премьер-лиге. В этой связи совет директоров считает, что смена главного тренера необходима в интересах клуба», – говорится в заявлении «Лестера».

«Это самое трудное решение, которое нам необходимо было принять за семь лет, что «Кинг Пауэр» владеет «Лестером», – заявил вице-президент клуба Айяватт Шривадданапрабха. – Но мы обязаны ставить долгосрочные интересы клуба выше всех личных отношений, какими бы сильными они ни были».

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 привел клуб к первому в его истории чемпионству.

Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.

К матчу 26-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» команду будет готовить еще один бывший ассистент Раньери – Крэйг Шекспир.

Напомним, «Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».

В среду действующие чемпионы Англии проиграли в гостях «Севилье» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.