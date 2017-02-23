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«Лестер» отправил в отставку Раньери

Источник:  ФК «Лестер»Комментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

«Результаты команды в чемпионате ставят под угрозу место «Лестера» в премьер-лиге. В этой связи совет директоров считает, что смена главного тренера необходима в интересах клуба», – говорится в заявлении «Лестера».

«Это самое трудное решение, которое нам необходимо было принять за семь лет, что «Кинг Пауэр» владеет «Лестером», – заявил вице-президент клуба Айяватт Шривадданапрабха. – Но мы обязаны ставить долгосрочные интересы клуба выше всех личных отношений, какими бы сильными они ни были».

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 привел клуб к первому в его истории чемпионству.

Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.

К матчу 26-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» команду будет готовить еще один бывший ассистент Раньери – Крэйг Шекспир.

Напомним, «Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».

В среду действующие чемпионы Англии проиграли в гостях «Севилье» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч

Севилья - Лестер Сити - 2:1 (1:0)

Голы

Сарабиа 25 (1:0). Корреа 62 (2:0). Варди 74 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Ленгле (Каррису, 56), Насри, Корреа (Иборра, 64), Н'Зонзи, Сарабиа, Витоло, Йоветич

Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Амарти, 87), Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Варди

Незабитые пенальти

Корреа (Севилья), 14

Предупреждения:

Эскудеро, 78; Каррису, 90 - нет

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

22 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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