Александр Усик проведет бой с Майклом Хантером

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет защиту титула в поединке с американцем Майклом Хантером.

Бой пойдет 8 апреля 2017 года на арене MGM National Harbor в Мэриленде, США.

Помимо Усика, в ринг выйдут чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Все три поединка будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире.

Напомним, в декабре 2016 года Александр Усик провел успешную защиту титула в поединке с Табисо Мчуну, нокаутировав африканца в девятом раунде. На счету Усика 11 побед (10 досрочно). В активе Хантера 12 побед, 8 из которых досрочно.