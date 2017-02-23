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Александр Усик проведет бой с Майклом Хантером

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Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет защиту титула в поединке с американцем Майклом Хантером.

Бой пойдет 8 апреля 2017 года на арене MGM National Harbor в Мэриленде, США.

Помимо Усика, в ринг выйдут чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Все три поединка будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире.

Напомним, в декабре 2016 года Александр Усик провел успешную защиту титула в поединке с Табисо Мчуну, нокаутировав африканца в девятом раунде. На счету Усика 11 побед (10 досрочно).  В активе Хантера 12 побед, 8 из которых досрочно.

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