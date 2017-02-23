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Сергей Устюгов: Поздравлять меня не стоит, должен был выигрывать золото

Источник:  ТАССКомментарии

Серебряный призер чемпионата мира Сергей Устюгов оценил свой результат в спринте на чемпионате мира в Лахти.

«Считаю, что поздравлять меня не стоит, поскольку должен был завоевывать золото. Этого хотели все болельщики. Я был в хороших кондициях и ожидал, что в финале смогу побороться за золото. Даже на последних ста метрах не терял надежды, что стану чемпионом мира», – приводит ТАСС слова Устюгова.

Напомним, 24-летний Устюгов показал лучшее время в квалификации, а в финале уступил итальянцу Федерико Пеллегрино.

В субботу на чемпионате мира запланирован скиатлон на 15 км. Действующим чемпионом мира в этой дисциплине является представитель России Максим Вылегжанин, отстраненный от участия в турнире в Лахти.

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