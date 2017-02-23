Михаил Головков: Обратим внимание КХЛ на выход Знарка на лед, так не должно быть

Президент «Витязя» Михаил Головков заявил, что подмосковный клуб обратит внимание лиги на выход главного тренера СКА Олега Знарка на лед после второго матча серии ¼ финала плей-офф Западной конференции.

«Да, это был выход на лед. Вы знаете, что нельзя выходить (на лед) после (матча), Олег Валерьевич вышел, но никто не обратил на это внимания. Не знаю почему. Мы обратим внимание на это, так не должно быть», – приводит «Р-Спорт» слова Головкова.

Напомним, «Витязь» проиграл второй матч серии до четырех побед в Санкт-Петербурге (2:7).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Третий и четвертый матч пройдут 25 и 27 февраля в Подольске.