Димитрис Итудис: Мы хорошо двигали мяч, создавали открытые броски и пользовались тем, что «Маккаби» часто шел на размены

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Маккаби» (93:81) в Евролиге.

«Поздравляю команду с очередной победой. Мы здорово начали матч, в какой-то момент вышли на 18 очков вперед. После этого пропустили много легких мячей, несерьезно играли в защите. Если выделить первую, третью и четвертую четверти, мы выиграли с разницей в 18 очков. Во второй половине мы пропустили на очко меньше, чем во второй четверти.

В целом, мы хорошо двигали мяч, создавали открытые броски, пользовались тем, что «Маккаби» часто шел на размены. Но наши снайперы, такие как Воронцевич, Теодосич, Фридзон и Де Коло, смазали много «своих» бросков. При этом мы поддержали их борьбой на щитах, выиграли 18 подборов в нападении. Теперь нам необходимо проанализировать этот матч, особенно второй период, чтобы понять, какие ошибки мы совершили в обороне.

Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли нас поддержать в большом количестве. Поздравляю всех российских мужчин с Днем защитника Отечества, знаю, что это очень важный праздник в вашей стране», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.