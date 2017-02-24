Нандо Де Коло: Команда расслабилас во второй четверти, но мы победили и это главное
Защитник баскетбольного ЦСКА Нандо Де Коло прокомментировал
победу армейцев над «Маккаби» (93:81) в Евролиге.
«Мы показали хорошую игру. Мне кажется, команда расслабилась немного во второй четверти, но мы победили, и это главное. ЦСКА сложно выиграть все матчи. Все соперники готовы сражаться. Сегодняшний матч тому лучшее подтверждение: даже потеряв одного из лидеров, «Маккаби» боролся до конца, а игроки были сконцентрированы. Нам же необходимо продолжать работать», - приводит слова Де Коло официальный сайт ЦСКА.
Матч
ЦСКА - Маккаби Т-А - 93:81
Место и дата
23 февраля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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