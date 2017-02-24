«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» на выезде сыграл
вничью со «Спартой» (1:1)
В составе российской команды мяч
забил на 13-й минуте Дмитрий Полоз с передачи Александра Бухарова. А у «Спарты»
за шесть минут до конца встречи отличился российский защитник Вячеслав
Караваев.
Стоит отметить, с 67-й минуты
пражская команда играла в меньшинстве, Намойнесу Коста получил вторую желтую
карточку за грубую игру локтем и был удален с поля.
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию этого противостояния.
Напомним, в первом матче южане
разгромили чешскую команду со счетом 4:0.
Таким образом, «Ростов» по сумме
двух встреч (5:1) вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя
которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на
жеребьевке в Ньоне.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
Матч
Голы
Полоз 13 (0:1). Караваев 83 (1:1).
Состав
Спарта: Коубек, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Голек, Кадлец М., Караваев, Сачек, Чермак, Пулкраб (Шурал, 40), Юлиш, Альбьяч (Хюбш, 70)
Ростов: Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 46), Калачёв, Полоз, Бухаров (Азмун, 46)
Предупреждения:
Намойнесу, 35; Шурал, 71 - Бухаров, 24; Калачёв, 51; Ерохин, 77
Удаления:
Намойнесу, 66 - нет
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция