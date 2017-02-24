«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» на выезде сыграл вничью со «Спартой» (1:1)

В составе российской команды мяч забил на 13-й минуте Дмитрий Полоз с передачи Александра Бухарова. А у «Спарты» за шесть минут до конца встречи отличился российский защитник Вячеслав Караваев.

Стоит отметить, с 67-й минуты пражская команда играла в меньшинстве, Намойнесу Коста получил вторую желтую карточку за грубую игру локтем и был удален с поля.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче южане разгромили чешскую команду со счетом 4:0.

Таким образом, «Ростов» по сумме двух встреч (5:1) вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.

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