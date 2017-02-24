«Гент» выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Гент»
сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом» (2:2).
В составе хозяев поля мячи забили
Кристиан Эриксен и Виктор Ваньяма, а у гостей отличился Жереми Пербе. Также
форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн послал мяч в свои ворота.
Стоит отметить, с 39-й минуты «шпоры»
играли в меньшинстве, Деле Алли получил прямую красную карточку.
Напомним, в первом матче
бельгийская команда одержала победу со счетом 1:0.
Таким образом, «Гент» по сумме двух
встреч (3:2) вышел в 1/8 финала турнира, где
встретится с командой, имя которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00
по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
Матч
Голы
Эриксен 10 (1:0). Кейн 20 (1:1 - автогол). Ваньяма 61 (2:1). Пербе 82 (2:2).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис (Сон Хын Мин, 58), Вертонген, Уокер, Дайер (Янссен, 89), Эриксен, Алли, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 75), Кейн
Гент: Калинич, Гиго, Митрович, Фокет, Гершон, Эсити, Миличевич (Маттон, 46), Сайеф, Дежагере (Верстрате, 56), Кулибали, Симон (Пербе, 75)
Предупреждения:
Вертонген, 64; Уокер, 74; Дайер, 85; Ваньяма, 88; Уинкс, 89 - Дежагере, 23; Сайеф, 26; Калинич, 45; Верстрате, 84; Кулибали, 88
Удаления:
Алли, 40 - нет
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
23 февраля 23:05, Уэмбли, Онлайн-трансляция