«Гент» выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Гент» сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом» (2:2).

В составе хозяев поля мячи забили Кристиан Эриксен и Виктор Ваньяма, а у гостей отличился Жереми Пербе. Также форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн послал мяч в свои ворота.

Стоит отметить, с 39-й минуты «шпоры» играли в меньшинстве, Деле Алли получил прямую красную карточку.

Напомним, в первом матче бельгийская команда одержала победу со счетом 1:0.

Таким образом, «Гент» по сумме двух встреч (3:2) вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч