Иван Данильянц: Спасибо всем, кто переживал за нас
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча со «Спартой» (1:1).
- Сегодня мы показывали разный футбол. Сначала нам многое удавалось, мы смогли забить гол, хорошо взаимодействовали. Затем снизили активность, хотя могли играть лучше. Видимо, у ребят в голове уже был выход в следующий этап. Сбросили обороты и у соперника стали появляться моменты. Итог матча положительный, теперь у нас есть много моментов, которые можем обсудить при подготовке к следующим играм.
- Большое спасибо всем, кто переживал за нас на стадионе и у экранов! Всех с большой победой!
Напомним, что по сумме двух матчей (5:1) «Ростов» прошел в 1/8 Лиги Европы.
Матч
Голы
Полоз 13 (0:1). Караваев 83 (1:1).
Состав
Спарта: Коубек, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Голек, Кадлец М., Караваев, Сачек, Чермак, Пулкраб (Шурал, 40), Юлиш, Альбьяч (Хюбш, 70)
Ростов: Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 46), Калачёв, Полоз, Бухаров (Азмун, 46)
Предупреждения:
Намойнесу, 35; Шурал, 71 - Бухаров, 24; Калачёв, 51; Ерохин, 77
Удаления:
Намойнесу, 66 - нет
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция