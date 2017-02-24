Иван Данильянц: Спасибо всем, кто переживал за нас

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча со «Спартой» (1:1).

- Сегодня мы показывали разный футбол. Сначала нам многое удавалось, мы смогли забить гол, хорошо взаимодействовали. Затем снизили активность, хотя могли играть лучше. Видимо, у ребят в голове уже был выход в следующий этап. Сбросили обороты и у соперника стали появляться моменты. Итог матча положительный, теперь у нас есть много моментов, которые можем обсудить при подготовке к следующим играм.

- Большое спасибо всем, кто переживал за нас на стадионе и у экранов! Всех с большой победой!

Напомним, что по сумме двух матчей (5:1) «Ростов» прошел в 1/8 Лиги Европы.