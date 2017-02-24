«Сельта» в дополнительное время обыгралa «Шахтер» и вышла в 1/8 финала ЛЕ
В ответном матче 1/16 финала Лиги
Европы «Шахтер» на своем поле проиграл «Сельте» в дополнительное время со
счетом 0:2.
В составе победителей мячи забили Яго Аспас и Густаво Кабрал.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в первом матче «горняки»
одержали победу со счетом 1:0.
Таким образом, «Сельта» по сумме
двух встреч (2:1) вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя которой станет известно
сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
Матч
Голы
Аспас 90 (0:1 - пен.). Кабрал 108 (0:2).
Состав
Шахтер: Пятов, Ракицкий, Срна, Исмаили, Ордец, Коваленко (Степаненко, 73), Фред, Марлос, Малышев (Борячук, 112), Густаво, Тайсон (Бернард, 83)
Сельта: Альварес, Кастро, Васс (Бонгонда, 80), Ронкалья (Санчес, 58), Кабрал, Фонтас, Мальо, Эрнандес, Систо (Росси, 85), Аспас, Гуидетти
Предупреждения:
Густаво, 36; Ракицкий, 90; Фред, 90; Срна, 119 - Аспас, 13; Ронкалья, 26; Кастро, 63; Гуидетти, 113; Бонгонда, 116
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
23 февраля 23:05, Металлист, Текстовая трансляция