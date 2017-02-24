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«Сельта» в дополнительное время обыгралa «Шахтер» и вышла в 1/8 финала ЛЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Сельта» в дополнительное время обыгралa «Шахтер» и вышла в 1/8 финала ЛЕ
Источник: Reuters

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» на своем поле проиграл «Сельте» в дополнительное время со счетом 0:2.

В составе победителей мячи забили Яго Аспас и Густаво Кабрал.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния. 

Напомним, в первом матче «горняки» одержали победу со счетом 1:0.

Таким образом, «Сельта» по сумме двух встреч (2:1) вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.

Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч

Матч

Шахтер - Сельта - 0:2 (0:0)

Голы

Аспас 90 (0:1 - пен.). Кабрал 108 (0:2).

Состав

Шахтер: Пятов, Ракицкий, Срна, Исмаили, Ордец, Коваленко (Степаненко, 73), Фред, Марлос, Малышев (Борячук, 112), Густаво, Тайсон (Бернард, 83)

Сельта: Альварес, Кастро, Васс (Бонгонда, 80), Ронкалья (Санчес, 58), Кабрал, Фонтас, Мальо, Эрнандес, Систо (Росси, 85), Аспас, Гуидетти

Предупреждения:

Густаво, 36; Ракицкий, 90; Фред, 90; Срна, 119 - Аспас, 13; Ронкалья, 26; Кастро, 63; Гуидетти, 113; Бонгонда, 116

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

23 февраля 23:05, Металлист, Текстовая трансляция

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