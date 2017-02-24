«Лион» разгромил «АЗ Алкмар», забив семь мячей в матче ЛЕ
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы французский «Лион» разгромил
голландский «АЗ Алкмар» со счетом 7:1.
В составе победителей хет-трик
оформил Небиль Фекир и по разу отличились Максвелл Корне, Серхи Дардер, Уссем
Ауа и Муктар Дьякаби, а у гостей единственный мяч забил Леви Гарсия.
Напомним, в первом матче французская
команда одержала победу со счетом 4:1.
Таким образом, «Лион» по сумме двух
встреч (11:2) вышел в 1/8 финала турнира, где
встретится с командой, имя которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00
по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
Матч
Голы
Фекир 5 (1:0). Корне 17 (2:0). Гарсия 26 (2:1). Фекир 27 (3:1). Дардер 34 (4:1). Фекир 78 (5:1). Ауа 87 (6:1). Дьякаби 89 (7:1).
Состав
Лион: Лопеш, Рафаэл, Дьякаби, Морель, Янга-Мбива, Тусар (Толиссо, 81), Дардер, Ферри, Корне (Ауа, 63), Геззаль (Ляказетт, 76), Фекир
Алкмар: Крул, Йоханссон, Влаар (ван Эйден, 46), Люккассен, Риенстра, Хапс, Гарсия, Вуйтенс, Джаханбахш (Сьютенс, 71), Бель Хассани, Фрайдей (Вегорст, 77)
Предупреждения:
Корне, 63; Жалле, 66 - Гарсия, 45; Хапс, 60
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
23 февраля 23:05, Жерлан, Онлайн-трансляция