«Лион» разгромил «АЗ Алкмар», забив семь мячей в матче ЛЕ

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы французский «Лион» разгромил голландский «АЗ Алкмар» со счетом 7:1.

В составе победителей хет-трик оформил Небиль Фекир и по разу отличились Максвелл Корне, Серхи Дардер, Уссем Ауа и Муктар Дьякаби, а у гостей единственный мяч забил Леви Гарсия.

Напомним, в первом матче французская команда одержала победу со счетом 4:1.

Таким образом, «Лион» по сумме двух встреч (11:2) вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч