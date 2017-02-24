Хет-трик Штиндля помог «Боруссии» М выбить «Фиорентину» из ЛЕ
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы менхенгладбахская «Боруссия»
на выезде обыграла итальянскую «Фиорентину» со счетом 4:2.
В составе победителей хет-трик
оформил Ларс Штиндаль и единожды отличился Андреас Кристенсен, а у хозяев поля
мячи забили Никола Калинич и Борха Валеро.
Стоит отметить, к 40-й минуте
встречи гости проигрывали со счетом 2:0
Напомним, в первом матче итальянская
команда одержала победу со счетом 1:0.
Таким образом, «Боруссия» по сумме
двух встреч (4:3) вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя которой станет известно
сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
Матч
Фиорентина - Боруссия М - 2:4 (2:1)
Голы
Калинич 16 (1:0). Валеро 29 (2:0). Штиндль 44 (2:1 - пен.). Штиндль 47 (2:2). Штиндль 55 (2:3). Кристенсен 60 (2:4).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Оливейра, Гонсало, Весино, Санчес Морено, Валеро, Бадель (Бабакар, 64), Кьеза, Калинич, Бернардески (Иличич, 63)
Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Азар (Дрмич, 27), Хофманн (Джонсон, 73), Дауд (Штробль, 80), Херрманн, Крамер, Штиндль
Предупреждения:
Весино, 23; Оливейра, 43 - Крамер, 67; Штиндль, 76
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 февраля 23:05, Артемио Франки, Онлайн-трансляция