Сегодня «Краснодар» и «Ростов» узнают соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Состоялись все ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которых определились все участники следующего раунда турнира, среди которых две российские команды: «Краснодар» и «Ростов». По итогам сегодняшней жеребьевки команды из России узнаю своих соперников.

Церемония начнется в 15:00 по московскому времени и пройдет в швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА. Жеребьевка будет без сеяных команд и без разведения их по разным парам представителей одной ассоциации. Таким образом, российские команды могут сыграть между собой.

По итогам прошедших матчей в следующую стадию Лиги Европы, помимо «Ростова» и «Краснодара», вышли: «Андерлехт» (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Генк» (Бельгия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Рома» (Италия), «Сельта» (Испания), «Шальке» (Германия).

Напомним, матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 и 16 марта.