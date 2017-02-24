Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сегодня «Краснодар» и «Ростов» узнают соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сегодня «Краснодар» и «Ростов» узнают соперников по 1/8 финала Лиги Европы
Источник: Reuters

Состоялись все ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которых определились все участники следующего раунда турнира, среди которых две российские команды: «Краснодар» и «Ростов». По итогам сегодняшней жеребьевки команды из России узнаю своих соперников.

Церемония начнется в 15:00 по московскому времени и пройдет в швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА. Жеребьевка будет без сеяных команд и без разведения их по разным парам представителей одной ассоциации. Таким образом, российские команды могут сыграть между собой.

По итогам прошедших матчей в следующую стадию Лиги Европы, помимо «Ростова» и «Краснодара», вышли: «Андерлехт» (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Генк» (Бельгия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Рома» (Италия), «Сельта» (Испания), «Шальке» (Германия).

Напомним, матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 и 16 марта.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Ерохин: Мы показали не очень удачную игруПолузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал ничью со «Спартой» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.Хет-трик Штиндля помог «Боруссии» М выбить «Фиорентину» из ЛЕХет-трик Штиндля помог «Боруссии» М выбить «Фиорентину» из ЛЕВ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы менхенгладбахская «Боруссия» на выезде обыграла итальянскую «Фиорентину» со счетом 4:2.«Лион» разгромил «АЗ Алкмар», забив семь мячей в матче ЛЕ«Лион» разгромил «АЗ Алкмар», забив семь мячей в матче ЛЕВ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы французский «Лион» разгромил голландский «АЗ Алкмар» со счетом 7:1.Россия убегает от Португалии и догоняет Францию! Обзор таблицы коэффициентовРоссия убегает от Португалии и догоняет Францию! Обзор таблицы коэффициентовБлагодаря успешному выступлению наших клубов Россия закрепилась на шестом месте таблицы коэффициентов УЕФА.«Сельта» в дополнительное время обыгралa «Шахтер» и вышла в 1/8 финала ЛЕ«Сельта» в дополнительное время обыгралa «Шахтер» и вышла в 1/8 финала ЛЕВ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» на своем поле проиграл «Сельте» в дополнительное время со счетом 0:2.«У «Ростова» запас прочности больше, чем у «Краснодара». Обзор Ловчева«У «Ростова» запас прочности больше, чем у «Краснодара». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итог ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом» (1:1).Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» уступила «Вильярреалу», «Боруссия» М обыграла «Фиорентину» и другие матчиВсе ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».Иван Данильянц: Спасибо всем, кто переживал за насГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча со «Спартой» (1:1).О львах и баранах. Евгений Дзичковский – о выходе «Ростова» в 1/8 финала ЛЕО львах и баранах. Евгений Дзичковский – о выходе «Ростова» в 1/8 финала ЛЕ«Ростов» не сумел в большинстве победить пражскую «Спарту» (1:1), но уверенно вышел в 1/8 финала Лиги Европы.«Гент» выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы«Гент» выбил «Тоттенхэм» из Лиги ЕвропыВ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Гент» сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом» (2:2).«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕВ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» на выезде сыграл вничью со «Спартой» (1:1)«Были уверены, что пройдем». Мечты «Зенита» и эмоции «Андерлехта» (видео)«Были уверены, что пройдем». Мечты «Зенита» и эмоции «Андерлехта» (видео)Жозе Маурисио и Мигель Данни похвалили «Зенит», а футболисты «Андерлехта» признались, что выиграли случайно.«Нам забили с полумомента». Подавленный Луческу оправдывается за вылет из ЛЕ«Нам забили с полумомента». Подавленный Луческу оправдывается за вылет из ЛЕ«Советский спорт» передает слова очень грустного Мирчи Луческу и самого радостного тренера в мире – Рене Вайлера.Защитник «Андерлехта» Нюйтинк: Думаю, «Зениту» не хватает Халка, но там есть другие игроки хорошего качестваЗащитник «Андерлехта» Брам Нюйтинк поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).Форвард «Андерлехта» Кисе Телин: Чувствую ли себя героем? Я просто рад помочь командеФорвард «Андерлехта» Исаак Кисе Телин поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).«Локомотив» арендовал Кверквелию. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал Кверквелию. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Капитан «Андерлехта» Дешахт: У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мыКапитан «Андерлехта» Оливье Дешахт поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).Рене Вайлер: «Андерлехт» выстрадал победу над «Зенитом». Классно, что наш единственный мяч стал решающимГлавный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).Мирча Луческу: «Зениту» надо было действовать попроще, а мы вместо этого решили красиво выйти из обороныГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).Жозе Маурисио: «Зенит» проиграл всей командой: не могу сказать, что ошибся я, Нету, например, или тренерПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).
Главные новости
Футбол
Сегодня «Краснодар» и «Ростов» узнают соперников по 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
Футбол
«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Александр Ерохин: Мы показали не очень удачную игру
Футбол
Хет-трик Штиндля помог «Боруссии» М выбить «Фиорентину» из ЛЕ
Футбол
«Лион» разгромил «АЗ Алкмар», забив семь мячей в матче ЛЕ
Футбол
«Сельта» в дополнительное время обыгралa «Шахтер» и вышла в 1/8 финала ЛЕ
Футбол
Иван Данильянц: Спасибо всем, кто переживал за нас
Футбол
«Гент» выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы
Футбол
Защитник «Андерлехта» Нюйтинк: Думаю, «Зениту» не хватает Халка, но там есть другие игроки хорошего качества
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости