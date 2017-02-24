Сегодня «Краснодар» и «Ростов» узнают соперников по 1/8 финала Лиги Европы
Состоялись все ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по
результатам которых определились все участники следующего раунда турнира, среди
которых две российские команды: «Краснодар» и «Ростов». По итогам сегодняшней жеребьевки команды из России узнаю своих соперников.
Церемония начнется в 15:00 по московскому времени и пройдет в швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА. Жеребьевка будет без сеяных команд и без разведения их по разным парам представителей одной
ассоциации. Таким образом, российские команды могут сыграть между собой.
По итогам прошедших матчей в
следующую стадию Лиги Европы, помимо «Ростова» и «Краснодара», вышли: «Андерлехт»
(Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Бешикташ» (Турция),
«Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Генк» (Бельгия),
«Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Лион»
(Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос»
(Греция), «Рома» (Италия), «Сельта» (Испания),
«Шальке» (Германия).
Напомним, матчи 1/8 финала Лиги
Европы состоятся 9 и 16 марта.