НХЛ. «Монреаль» примет «Айлендерс», «Тампа-Бэй» - «Калгари» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
24 февраля
Матч
Монреаль - Айлендерс - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
24 февраля 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Тампа-Бэй - Калгари - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
24 февраля 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Торонто - Рейнджерс - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
24 февраля 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 февраля 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 февраля 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 февраля 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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