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НБА. «Орландо» - Портленд», «Детройт» - «Шарлотт» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.

НБА
Регулярный чемпионат
24 февраля

Матч

Орландо - Портленд - 23:21 1-ая четверть

Место и дата

24 февраля 03:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Шарлотт - 0:0 1-ая четверть

Место и дата

24 февраля 03:30, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Орлеан - Хьюстон

Место и дата

24 февраля 04:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Голден Стэйт - Клипперс

Место и дата

24 февраля 06:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Сакраменто - Денвер

Место и дата

24 февраля 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция

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