НБА. «Орландо» - Портленд», «Детройт» - «Шарлотт» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
24 февраля
Матч
Орландо - Портленд - 23:21 1-ая четверть
Место и дата
24 февраля 03:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Детройт - Шарлотт - 0:0 1-ая четверть
Место и дата
24 февраля 03:30, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 февраля 04:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 февраля 06:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 февраля 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция
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