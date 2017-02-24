Александр Ерохин: Мы показали не очень удачную игру

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал ничью со «Спартой» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Сегодня мы показали не очень удачную игру. ''Спарта'' играла качественно, несмотря на то, что осталась в меньшинстве, и нам было тяжело. Во втором тайме мы старались больше атаковать, чтобы забить и укрепить преимущество», - приводит слова Ерохина ТАСС.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, ростовский клуб по сумме двух встреч (5:1) вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.