Александр Ерохин: Мы показали не очень удачную игру
Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал
ничью со «Спартой» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Сегодня мы показали не очень удачную игру. ''Спарта'' играла качественно, несмотря на то, что осталась в меньшинстве, и нам было тяжело. Во втором тайме мы старались больше атаковать, чтобы забить и укрепить преимущество», - приводит слова Ерохина ТАСС.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, ростовский клуб по сумме двух встреч (5:1) вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.
Матч
Голы
Полоз 13 (0:1). Караваев 83 (1:1).
Состав
Спарта: Коубек, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Голек, Кадлец М., Караваев, Сачек, Чермак, Пулкраб (Шурал, 40), Юлиш, Альбьяч (Хюбш, 70)
Ростов: Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 46), Калачёв, Полоз, Бухаров (Азмун, 46)
Предупреждения:
Намойнесу, 35; Шурал, 71 - Бухаров, 24; Калачёв, 51; Ерохин, 77
Удаления:
Намойнесу, 66 - нет
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция