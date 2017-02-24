Кристиан Нобоа: Без разницы, с кем мы будем играть дальше в Лиге Европы

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после выхода в 1/8 финала Лиги Европы заявил, что команде без разницы с кем играть в следующем раунде турнира.

«Сейчас главное, что «Ростов» вышел в следующий раунд. А дальше без разницы, с кем мы будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как обычно», - приводит слова Нобоа ТАСС.

Напомним, ростовский клуб по сумме двух встреч (5:1) вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.