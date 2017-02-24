Кристиан Нобоа: Без разницы, с кем мы будем играть дальше в Лиге Европы
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после выхода в 1/8 финала Лиги Европы заявил, что команде без разницы с кем играть в следующем раунде турнира.
«Сейчас главное, что
«Ростов» вышел в следующий раунд. А дальше без разницы, с кем мы
будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как
обычно», - приводит слова Нобоа ТАСС.
Напомним, ростовский клуб по сумме двух встреч (5:1) вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.
Матч
Голы
Полоз 13 (0:1). Караваев 83 (1:1).
Состав
Спарта: Коубек, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Голек, Кадлец М., Караваев, Сачек, Чермак, Пулкраб (Шурал, 40), Юлиш, Альбьяч (Хюбш, 70)
Ростов: Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 46), Калачёв, Полоз, Бухаров (Азмун, 46)
Предупреждения:
Намойнесу, 35; Шурал, 71 - Бухаров, 24; Калачёв, 51; Ерохин, 77
Удаления:
Намойнесу, 66 - нет
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция