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Кристиан Нобоа: Без разницы, с кем мы будем играть дальше в Лиге Европы

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после выхода в 1/8 финала Лиги Европы заявил, что команде без разницы с кем играть в следующем раунде турнира.

«Сейчас главное, что «Ростов» вышел в следующий раунд. А дальше без разницы, с кем мы будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как обычно», - приводит слова Нобоа ТАСС.

Напомним, ростовский клуб по сумме двух встреч (5:1) вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с командой, имя которой станет известно сегодня, 24 февраля в 15:00 по московскому времени на жеребьевке в Ньоне.

Матч

Спарта - Ростов - 1:1 (0:1)

Голы

Полоз 13 (0:1). Караваев 83 (1:1).

Состав

Спарта: Коубек, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Голек, Кадлец М., Караваев, Сачек, Чермак, Пулкраб (Шурал, 40), Юлиш, Альбьяч (Хюбш, 70)

Ростов: Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 46), Калачёв, Полоз, Бухаров (Азмун, 46)

Предупреждения:

Намойнесу, 35; Шурал, 71 - Бухаров, 24; Калачёв, 51; Ерохин, 77

Удаления:

Намойнесу, 66 - нет

Судья:

Хюсейн Гечек (Турция)

Место и дата

23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция

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