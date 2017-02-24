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Витиньо: В Бразилии было время, как следует подумать над тем, кем я должен стать и кем я буду

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Бразильский полузащитник ЦСКА Витиньо рассказал о сборе армейцев в испанском Кампоаморе.

«Я быстро адаптировался к работе в Кампоаморе. Уже бывал здесь с ЦСКА, знаю расположение всех спортивных объектов, программу сборов, да и костяк команды остался прежним. Сейчас очень хороший момент для того, чтобы набрать нужную форму. В Бразилии у меня было время еще раз все взвесить, как следует подумать над тем, кем я должен стать, кем я буду. Я повзрослел, окреп, повторно все оценил. Сейчас моя главная цель — помочь ЦСКА выступить в чемпионате страны как можно более успешно!», - приводит слова Витиньо официальный сайт армейцев.

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