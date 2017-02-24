Витиньо: В Бразилии было время, как следует подумать над тем, кем я должен стать и кем я буду
Бразильский полузащитник ЦСКА Витиньо рассказал о сборе
армейцев в испанском Кампоаморе.
«Я быстро адаптировался к работе в
Кампоаморе. Уже бывал здесь с ЦСКА, знаю расположение всех спортивных объектов,
программу сборов, да и костяк команды остался прежним. Сейчас очень хороший момент
для того, чтобы набрать нужную форму. В Бразилии у меня было время еще раз все
взвесить, как следует подумать над тем, кем я должен стать, кем я буду. Я
повзрослел, окреп, повторно все оценил. Сейчас моя главная цель — помочь ЦСКА
выступить в чемпионате страны как можно более успешно!», - приводит слова
Витиньо официальный сайт армейцев.
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