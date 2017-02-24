Наместников забросил шайбу, находясь спиной к воротам (видео)
Российский форвард «Тампы» Владислав Наместников открыл счет
в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».
24-летний нападающий «Лайтнинг», после передачи Брэйдона Коберна, переправил шайбу в ворота, находясь к ним спиной.
Right place, right time. #CGYvsTBL pic.twitter.com/OjhTdqqBSr— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 24 февраля 2017 г.
Матч
Тампа-Бэй - Калгари - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)2-й период
Голы:
Наместников (Кобёрн, Пойнт), 6:17 (1:0). Джиордано (Баклунд, Хэмилтон Д.), 25:04 (1:1). Монахан (Хэмилтон Д., Годро), 26:25 (1:2).
Место и дата
24 февраля 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
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