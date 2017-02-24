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Наместников забросил шайбу, находясь спиной к воротам (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский форвард «Тампы» Владислав Наместников открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

24-летний нападающий «Лайтнинг», после передачи Брэйдона Коберна, переправил шайбу в ворота, находясь к ним спиной.

Матч

Тампа-Бэй - Калгари - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

2-й период

Голы:

Наместников (Кобёрн, Пойнт), 6:17 (1:0). Джиордано (Баклунд, Хэмилтон Д.), 25:04 (1:1). Монахан (Хэмилтон Д., Годро), 26:25 (1:2).

Место и дата

24 февраля 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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