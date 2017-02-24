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Жозе Моуринью: Клаудио, никто не сможет удалить историю, которую ты написал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал уволенного с поста главного тренера «Лестера» Клаудио Раньери.

«Чемпион Англии и тренер года по версии ФИФА отправлен в отставку. Такой сейчас футбол. Клаудио, продолжай улыбаться, друг. Никто не сможет удалить историю, которую ты написал», - написал в инстаграме Моуринью, приложив совместное фото с Раньери.

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 привел клуб к первому в его истории чемпионству, а также вывел «лис» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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