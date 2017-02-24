Жозе Моуринью: Клаудио, никто не сможет удалить историю, которую ты написал
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе
Моуринью поддержал уволенного с поста главного тренера «Лестера» Клаудио
Раньери.
«Чемпион Англии и тренер года по версии ФИФА отправлен в отставку. Такой сейчас футбол. Клаудио, продолжай улыбаться, друг. Никто не сможет удалить историю, которую ты написал», - написал в инстаграме Моуринью, приложив совместное фото с Раньери.
Напомним, Раньери возглавил
«Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 привел клуб к первому в его
истории чемпионству, а также вывел «лис» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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