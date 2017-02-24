«Авангард» - «Адмирал». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

Во втором матче 1/4 финала Восточной конференции «Авангард» сыграет с «Адмиралом».

Встреча пройдет на «Арене-Омск» в Омске и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, в первом матче противостояния «Авангард» в овертайме обыграл «Адмирал» со счетом 2:1.

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