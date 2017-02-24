«Авангард» - «Адмирал». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
Во втором матче 1/4 финала
Восточной конференции «Авангард» сыграет с «Адмиралом».
Встреча пройдет на «Арене-Омск» в Омске и начнется в 14:00
по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, в первом матче противостояния «Авангард» в
овертайме обыграл «Адмирал» со счетом 2:1.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная Конференция
1/4 финала
Второй матч
Матч
Место и дата
24 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически