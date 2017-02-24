«Тампа-Бэй» дома уступила «Калгари», несмотря на шайбы Наместникова и Кучерова

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду уступила «Калгари» со счетом 2:3.

В составе победителей голами отметились Марко Джиордано, Шон Монахан и Дуги Хэмилтон, а у хозяев льда шайбы забросили россияне Владислав Наместников и Никита Кучеров.

Наместников забросил шайбу, находясь спиной к воротам (видео)

Российский голкипер команды из Тампы Андрей Василеский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

Стоит отметить, Кучеров был признан третьей звездой матча. Первой звездой встречи назвали Монахана, который забросил сотую шайбу в НХЛ.

«Калгари» с 66-ю очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Тампа» расположилась на 13-й строчке на Востоке, имея в активе 62 балла.

В следующем туре «Лайтнинг» 28 февраля примет «Оттаву», а «Флэймз» тремя днями ранее на выезде сыграет с «Флоридой».

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