«Айлендерс» на выезде обыграл «Монреаль», забросив три безответных шайбы
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на
домашнем льду уступил «Айлендерс» со счетом 0:3.
В составе победителей
шайбы забросили Антони Бовилье, Андерс Ли и Джон Таварес.
«Айлендерс» одержал третью победу кряду и с 68-ю
очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Монреаль» в ней же
расположился двумя строчками выше, имея в активе 72 балла.
В следующем туре команда из Нью-Йорка 26 февраля
сыграет на выезде с «Коламбусом», а «Канадиенс» в этот же день встретится с «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически