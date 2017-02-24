«Айлендерс» на выезде обыграл «Монреаль», забросив три безответных шайбы

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду уступил «Айлендерс» со счетом 0:3.

В составе победителей шайбы забросили Антони Бовилье, Андерс Ли и Джон Таварес.

«Айлендерс» одержал третью победу кряду и с 68-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Монреаль» в ней же расположился двумя строчками выше, имея в активе 72 балла.

В следующем туре команда из Нью-Йорка 26 февраля сыграет на выезде с «Коламбусом», а «Канадиенс» в этот же день встретится с «Торонто».

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