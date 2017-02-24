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«Чикаго» обыграл «Аризону», у Анисимова и Панарина по одному очку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду одержал победу над «Аризоной» со счетом 6:3.

В составе победителей хет-трик оформил Патрик Кейн и по разу отличились Ник Шмальц, Райан Хартман и Михаил Розсивал, а у гостей шайбы забросили Джейкоб Чикран, Райнан Уайт и Радим Врбата.

Российские форварды команды из «Чикаго» Артемий Панарин и Артем Анисимов заработали по одному очку за результативную передачу, а у их соотечественника из команды соперника Александра Бурмистрова два очка, за два голевых паса.

«Чикаго» с 81-м очком занимает второе место в Западной конференции, а «Аризона» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе 49 баллов.

В следующем матче «Блэкхокс» 27 февраля примет «Сент-Луис», а «Кайоты» двумя днями ранее на выезде сыграют с командой «Даллас».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Аризона - 6:3 (3:3, 2:0, 1:0)

Голы:

Шмальц (Тэйвс, Паник), 0:37 (1:0). Чикран (Бурмистров, Доми), 7:36 (1:1). Хартман (Хосса), 10:28 (2:1). Кейн (Хартман, Керо), 16:41 (3:1). Уайт (Голигоски, Бурмистров), 17:42 (3:2). Врбата (Ханзал, Ридер), 18:39 (3:3). Роживал (Тэйвс, Шмальц), 22:56 (4:3). Кейн (Сибрук), 32:41 (5:3). Кейн (Панарин, Анисимов), 49:49 (6:3).

Место и дата

24 февраля 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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