Вылет «Зенита» из ЛЕ, отставка Раньери, 6 очков россиян в НХЛ и супергол Наместникова. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра
пятницы
1. «Зенит» обыграл «Андерлехт», но не вышел в 1/8 финала
Лиги Европы.
2. «Ростов» же наоборот, не смог на выезде обыграть «Спарту»,
но в следующую стадию еврокубка вышел, где может встретиться с еще одним
российским клубом – «Краснодаром».
3. Бельгийский «Гент» выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы.
4. Хет-трик Ларса Штиндля помог менхенгладбахской «Боруссии»
одержать волевую победу над «Фиорентиной».
5. «Лион» разгромил «АЗ Алкмар», забив семь мячей и по
сумме двух встреч (11:2) вышел в следующий раунд Лиги Европы.
6. Уже сегодня в швейцарском Ньоне состоится
жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
7. Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отправлен
в отставку.
8. В ночь с четверга на пятницу в НХЛ состоялось шесть
матчей, в которых российские хоккеисты набрали шесть очков, четыре из которых в
одной встрече.
9. Передачи Артема Анисимова и Артемия Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Аризону», не смотря на два результативных паса
Александра Бурмистрова.
10. Шайбы Владислава Наместникова и Никиты Кучерова, а
также 22 сэйва Андрея Василевского не спасли «Тампу» от поражения в Калгари.
Видео дня: Наместников забросил шайбу, находясь спиной к воротам
Цитата дня: «Клаудио, никто не сможет удалить историю, которую ты написал»,
- поддержал уволенного наставника «Лестера» Жозе Моуринью.
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