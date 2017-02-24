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Вылет «Зенита» из ЛЕ, отставка Раньери, 6 очков россиян в НХЛ и супергол Наместникова. Главные новости утра

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы

1. «Зенит» обыграл «Андерлехт», но не вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

2. «Ростов» же наоборот, не смог на выезде обыграть «Спарту», но в следующую стадию еврокубка вышел, где может встретиться с еще одним российским клубом – «Краснодаром».

3. Бельгийский «Гент» выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы.

4. Хет-трик Ларса Штиндля помог менхенгладбахской «Боруссии» одержать волевую победу над «Фиорентиной».

5. «Лион» разгромил «АЗ Алкмар», забив семь мячей и по сумме двух встреч (11:2) вышел в следующий раунд Лиги Европы.

6. Уже сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

7. Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отправлен в отставку.

8. В ночь с четверга на пятницу в НХЛ состоялось шесть матчей, в которых российские хоккеисты набрали шесть очков, четыре из которых в одной встрече.

9. Передачи Артема Анисимова и Артемия Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Аризону», не смотря на два результативных паса Александра Бурмистрова.

10. Шайбы Владислава Наместникова и Никиты Кучерова, а также 22 сэйва Андрея Василевского не спасли «Тампу» от поражения в Калгари.

Видео дня: Наместников забросил шайбу, находясь спиной к воротам

Цитата дня: «Клаудио, никто не сможет удалить историю, которую ты написал», - поддержал уволенного наставника «Лестера» Жозе Моуринью.

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