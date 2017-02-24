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Оливер Кан не намерен занимать пост спортивного директора «Баварии»

Источник:  BildКомментарии

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан не собирается переходить на административную работу в каком-либо футбольном клубе.

- Мне очень нравится моя предпринимательская деятельность. Кроме того, я продлил контракт с каналом ZDF до чемпионата мира 2018 года. Поэтому сейчас о клубной работе я не думаю, - заявил 47-летний Кан.

Ранее болельщики «Баварии» по итогам вопроса высказались за то, чтобы новым спортивным директором клуба стал именно Оливер Кан.

Эту должность отказался занять нынешний капитан команды Филипп Лам, который завершит карьеру игрока будущим летом.

Кан покинул большой спорт в 2008 году. Ныне он работает комментатором и экспертом на немецком канале ZDF.

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