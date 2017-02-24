Андрей Шевченко: «Шахтеру» не хватило четырех минут для выхода в 1/8 финала Лиги Европы
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» (0:2).
- Шахтеру» не хватило всего четырех минут. У команды было много шансов, которые
следовало реализовать. Надо было только забить мяч. Судейство не будем
обсуждать, но моменты спорные. Возможно, была симуляция.
«Сборники» провели хорошую игру. Давайте уберем результат. Скоро стартует чемпионат. В следующем месяце тяжелая игра — будем за всеми следить и готовиться. Ближе к игре соберемся, поговорим и обсудим, — заявил Шевченко.
Напомним, донецкий «Шахтер» пропустил решающий мяч от «Сельты» на 91-й минуте игры. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня в швейцарском Ньоне.
Матч
Голы
Аспас 90 (0:1 - пен.). Кабрал 108 (0:2).
Состав
Шахтер: Пятов, Ракицкий, Срна, Исмаили, Ордец, Коваленко (Степаненко, 73), Фред, Марлос, Малышев (Борячук, 112), Густаво, Тайсон (Бернард, 83)
Сельта: Альварес, Кастро, Васс (Бонгонда, 80), Ронкалья (Санчес, 58), Кабрал, Фонтас, Мальо, Эрнандес, Систо (Росси, 85), Аспас, Гуидетти
Предупреждения:
Густаво, 36; Ракицкий, 90; Фред, 90; Срна, 119 - Аспас, 13; Ронкалья, 26; Кастро, 63; Гуидетти, 113; Бонгонда, 116
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
23 февраля 23:05, Металлист, Текстовая трансляция