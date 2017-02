Гари Линекер: Увольнение Раньери из «Лестера» необъяснимо и непростительно

Бывший нападающий сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер негативно отреагировал на отставку Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».

«После всего, что Раньери сделал для «Лестера», уволить его сейчас - необъяснимо и непростительно. Это решение будет трудно переварить», - написал Линекер в своем твиттере.

After all that Claudio Ranieri has done for Leicester City, to sack him now is inexplicable, unforgivable and gut-wrenchingly sad.