Гари Линекер: Увольнение Раньери из «Лестера» необъяснимо и непростительно

Бывший нападающий сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер негативно отреагировал на отставку Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».

«После всего, что Раньери сделал для «Лестера», уволить его сейчас - необъяснимо и непростительно. Это решение будет трудно переварить», - написал Линекер в своем твиттере.

After all that Claudio Ranieri has done for Leicester City, to sack him now is inexplicable, unforgivable and gut-wrenchingly sad. — Gary Lineker (@GaryLineker) 23 февраля 2017 г.

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.

После этого Гари Линекер провел телеэфир в одних шортах, проиграв соответствующий спор.



Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.

К матчу 26-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» команду будет готовить еще один бывший ассистент Раньери – Крэйг Шекспир.

Напомним, «Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».

В среду действующие чемпионы Англии проиграли в гостях «Севилье» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.