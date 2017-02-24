Гари Линекер: Увольнение Раньери из «Лестера» необъяснимо и непростительно
Бывший нападающий сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер негативно отреагировал на отставку Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».
«После всего, что Раньери сделал для «Лестера», уволить его сейчас - необъяснимо и непростительно. Это решение будет трудно переварить», - написал Линекер в своем твиттере.
After all that Claudio Ranieri has done for Leicester City, to sack him now is inexplicable, unforgivable and gut-wrenchingly sad.— Gary Lineker (@GaryLineker) 23 февраля 2017 г.
Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.
После этого Гари Линекер провел телеэфир в одних шортах, проиграв соответствующий спор.
Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.
К матчу 26-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» команду будет готовить еще один бывший ассистент Раньери – Крэйг Шекспир.
"Unforgivable", "disgrace", "inexplicable."— BBC Sport (@BBCSport) 23 февраля 2017 г.
Claudio Ranieri's sacking has provoked some strong reactions.
➡️ https://t.co/ISEHuAKkU7 pic.twitter.com/jeOINltJNC
Напомним, «Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».
В среду действующие чемпионы Англии проиграли в гостях «Севилье» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.