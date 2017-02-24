Тимофей Калачев: Мы выложились в матчах со «Спартой», но лучшая форма «Ростова» еще впереди

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы.

- Эмоций осталось мало. Была тяжелая игра на тяжелом поле. Сегодня больше было борьбы, в таких условиях невозможно показывать красивый футбол. И мы старались, и «Спарта» старалась. Главное, что мы прошли дальше. Это большой успех для нас, нашего клуба, наших болельщиков.



Мы верим в Медведева, и он своей игрой доказал, что на данный момент может заменить Джанаева. Пусть и дальше продолжает в том же духе.



Мы выложились в этих играх, но думаю, что наша лучшая форма еще впереди. Осталось очень много команд, и на этой стадии слабых уже нет, только сильнейшие, - заявил Калачев.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня в швейцарском Ньоне.