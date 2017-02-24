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Тимофей Калачев: Мы выложились в матчах со «Спартой», но лучшая форма «Ростова» еще впереди

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы.

- Эмоций осталось мало. Была тяжелая игра на тяжелом поле. Сегодня больше было борьбы, в таких условиях невозможно показывать красивый футбол. И мы старались, и «Спарта» старалась. Главное, что мы прошли дальше. Это большой успех для нас, нашего клуба, наших болельщиков.

Мы верим в Медведева, и он своей игрой доказал, что на данный момент может заменить Джанаева. Пусть и дальше продолжает в том же духе.

Мы выложились в этих играх, но думаю, что наша лучшая форма еще впереди. Осталось очень много команд, и на этой стадии слабых уже нет, только сильнейшие, - заявил Калачев.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня в швейцарском Ньоне. 

Матч

Спарта - Ростов - 1:1 (0:1)

Голы

Полоз 13 (0:1). Караваев 83 (1:1).

Состав

Спарта: Коубек, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Голек, Кадлец М., Караваев, Сачек, Чермак, Пулкраб (Шурал, 40), Юлиш, Альбьяч (Хюбш, 70)

Ростов: Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 46), Калачёв, Полоз, Бухаров (Азмун, 46)

Предупреждения:

Намойнесу, 35; Шурал, 71 - Бухаров, 24; Калачёв, 51; Ерохин, 77

Удаления:

Намойнесу, 66 - нет

Судья:

Хюсейн Гечек (Турция)

Место и дата

23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция


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