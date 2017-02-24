Майкл Оуэн: Отставка Раньери пошатнула мою любовь к футболу

Бывший нападающий «Ливерпуля», мадридского «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал отставку Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».

«Сегодня моя любовь к прекрасной игре под названием футбол пошатнулась. Игроков и болельщиков «Лестера» просто подставили», - написал Оуэн в своем твиттере.

I've lost a lot of love for the beautiful game today. The players and fans of Leicester have been massively let down. — michael owen (@themichaelowen) 23 февраля 2017 г.

Напомним, Клаудио Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.

Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.

«Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».

В среду действующие чемпионы Англии уступили в гостях «Севилье» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.