Роджер Федерер: У меня была мысль завершить карьеру после победы на Australian Open

35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер пока не планирует завершать спортивную карьеру.

- В глубине души у меня была такая мысль. Но радость от победы на турнире была настолько сильной, что я решил не делать этого. Я посмотрел на свою команду, которая была вне себя от радости и буквально прыгала от счастья.

Я делал перерыв в карьере не для того, чтобы вернуться на один турнир, а чтобы играть еще несколько лет. Я понимаю людей, которые считают, что это был идеальный момент для того, чтобы уйти. Но я по-прежнему очень люблю теннис и чувствую, что могу отдать ему еще что-то, - рассказал Федерер.

Напомним, в январе Роджер Федерер выиграл свой 18-й титул на турнирах «Большого шлема», одолев в пятисетовом финале Australian Open принципиального соперника Рафаэля Надаля.



