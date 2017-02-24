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Роджер Федерер: У меня была мысль завершить карьеру после победы на Australian Open

Источник:  The New York TimesКомментарии

35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер пока не планирует завершать спортивную карьеру.

- В глубине души у меня была такая мысль. Но радость от победы на турнире была настолько сильной, что я решил не делать этого. Я посмотрел на свою команду, которая была вне себя от радости и буквально прыгала от счастья.

Я делал перерыв в карьере не для того, чтобы вернуться на один турнир, а чтобы играть еще несколько лет. Я понимаю людей, которые считают, что это был идеальный момент для того, чтобы уйти. Но я по-прежнему очень люблю теннис и чувствую, что могу отдать ему еще что-то, - рассказал Федерер.

Напомним, в январе Роджер Федерер выиграл свой 18-й титул на турнирах «Большого шлема», одолев в пятисетовом финале Australian Open принципиального соперника Рафаэля Надаля. 


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