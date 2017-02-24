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Оскар де ла Хойя: Бой Головкин - Альварес не состоится только в том случае, если Канело проиграет Чавесу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя по-прежнему уверен в том, что бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес состоится.

- Как я уже говорил, Канело будет драться с Головкиным в сентябре. Пока мы не можем провести бой с Геннадием, потому что сначала нужно дождаться результата поединка Альвареса с Чавесом. Но я скажу снова: единственный вариант, при котором Сауль не будет драться с Головкиным в сентябре, — это если он проиграет Чавесу. Или зрителям настолько понравится бой двух мексиканцев, что они потребуют реванша, - цитирует де ла Хойю Houston Chronicle.

Напомним, 18 марта в Нью-Йорке Геннадий Головкин будет защищать три чемпионских пояса (WBA, WBC и IBF) в поединке с американцем Дэниелом Джейкобсом.

А бой Сауля Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего состоится 6 мая в Лас-Вегасе.

Ранее Альварес отказался от титула чемпиона мира WBC в среднем весе после того, как организация потребовала от него провести поединок с Головкиным.

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