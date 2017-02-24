Рио Фердинанд: Я шокирован отставкой Раньери

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».

«Только что узнал новости о Раньери. Пребываю в ночном шоке. Даже выигрыш чемпионата Англии не гарантирует тренеру иммунитет от отставки. Это невероятно!», - написал Фердинанд в своем твиттере.

Just seen Ranieri news. Shocked after last night display! Wins the league & still not afforded the time to fight for safety. Unreal scenes! — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 23 февраля 2017 г.

Напомним, Клаудио Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.

Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.

«Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».

В среду действующие чемпионы Англии уступили в гостях «Севилье» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.