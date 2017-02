Рио Фердинанд: Я шокирован отставкой Раньери

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».

«Только что узнал новости о Раньери. Пребываю в ночном шоке. Даже выигрыш чемпионата Англии не гарантирует тренеру иммунитет от отставки. Это невероятно!», - написал Фердинанд в своем твиттере.

Just seen Ranieri news. Shocked after last night display! Wins the league & still not afforded the time to fight for safety. Unreal scenes!