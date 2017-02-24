Минаков нокаутировал Линдермана в Химках
Экс-чемпион мира Bellator российский тяжеловес Виталий Минаков одержал досрочную победу над американцем Ди Джеем Линдерманом.
Бой, состоявшийся в Химках, завершился досрочной победой Минакова.
У Виталия сохраняется действующий контракт с Bellator, рассчитанный еще на четыре боя. Под эгидой этой же организации ныне выступает и Федор Емельяненко, но руководство Bellator ранее дало понять, что не планирует проводить поединок между двумя россиянами.
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