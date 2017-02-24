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«Зенит» завершил выступление на 18-м месте в клубном рейтинге. «Краснодар» – 64-й, «Спартак» – 103-й

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Зенит» остается лучшим российским клубом в клубном рейтинге. Питерцы завершили выступление на 18-м месте.

«Ростов» поднялся на четыре строчки – с 93-й на 89-ю. А «Краснодар» – на одну – с 65-й на 64-ю. ЦСКА опустился на две позиции и теперь занимает 51-е место.

Клубный рейтинг

Указаны только те российские клубы, которые участвовали в нынешнем сезоне.

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