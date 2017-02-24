«Бавария» подписала 16-летнего хавбека сборной Люксембурга

Мюнхенская «Бавария» подписала долгосрочный контракт с 16-летним полузащитником Райаном Йоханссоном.

Юный футболист начнет свою карьеру в немецкого клуба 1 июля. Предполагается, что сначала Йоханссон будет выступать за «Баварию» (U-17).

В данный момент Райан, ранее уже привлекавшийся в сборную Люксембурга, защищает цвета молодежной команды французского «Метца».

- В лице Йоханссона «Бавария» приобрела очень талантливого молодого игрока, - заявил тренер-селекционер мюнхенцев Тимон Паулс.

В данный момент «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, опережая «РБ Лейпциг» на пять очков.



