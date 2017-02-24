Агент Мино Райола пообещал отрезать Балотелли язык

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции за оскорбление главного арбитра.

Такое решение принял дисциплинарный комитет Лиги 1. В то же время, отстранение Балотелли от второй игры носит условный характер.

18 февраля Марио получил свою третью красную карточку в текущем сезоне. Он оскорбил главного арбитра во время матча 26-го тура с «Лорьяном».

Агент итальянского форварда Мино Райола пообещал принять меры, чтобы исправить поведение игрока:

- У меня есть решение проблемы. Я просто отрежу ему язык, в этом случае не будет больше никаких отговорок, - заявил он.

«Ницца» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

