Агент Мино Райола пообещал отрезать Балотелли язык
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции за оскорбление главного арбитра.
Такое решение принял дисциплинарный комитет Лиги 1. В то же время, отстранение Балотелли от второй игры носит условный характер.
18 февраля Марио получил свою третью красную карточку в текущем сезоне. Он оскорбил главного арбитра во время матча 26-го тура с «Лорьяном».
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Агент итальянского форварда Мино Райола пообещал принять меры, чтобы исправить поведение игрока:
- У меня есть решение проблемы. Я просто отрежу ему язык, в этом случае не будет больше никаких отговорок, - заявил он.
«Ницца» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.
Матч
Место и дата
24 февраля 22:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция
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