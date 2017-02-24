Российские спортсмены вышли в финал первенства мира по ММА во всех весовых категориях

23 февраля в Ярославле стартовало первенством мира по ММА среди юношей 16-17 лет. Первенство мира проходит впервые в истории смешанных боевых единоборств. В результате первого соревновательного дня определились финалисты.

до 48 кг. Ерулан Кабдулов (Казахстан) - Загирхан Ибрагимов (Россия)

до 52 кг. Роман Сиркин (Украина) - Руслан Сатиев (Россия)

до 57 кг. Симон Брукнар (Чехия) - Имран Сатиев (Россия)

до 61.2 кг. Никита Богданчик (Украина) - Джамалудин Алиев (Россия)

до 65.8 кг. Артем Афанасенко (Украина) - Абас Юсупов (Россия)

до 70.3 кг. Ибрагим Нурбек Уулу (Киргизия) - Магомедрасул Хахулмагомедов (Россия)

до 77.1 кг. Нурулло Алиев (Таджикистан) - Алексей Трофимов (Россия)

до 84.0 кг. Илья Иващенко (Россия) - Виктор Сафронюк (Украина)

В весовой категории до 93.0 кг призовые места распределились следующим образом: «золото»: Игорь Глазков (Россия), «серебро» Денис Сидоренко (Украина), «бронза»: Еркинбек Коссаев (Казахстан).

Финалы первенства мира по ММА среди юношей 16-17 лет пройдут 24 февраля в Ярославле в КСК «Вознесенский».

В качестве почетного гостя соревнования посетит многократный чемпион мира по версиям различных бойцовских организаций, президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

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