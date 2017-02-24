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День в истории. Флойду Мэйвезеру - 40!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Флойду Мэйвезеру - 40!

Сегодня исполняется 40 лет одному из самых успешных боксеров в истории американцу Флойду Мэйвезеру. 

Флойд Мэйвезер-младший родился 24 февраля 1977 года в городе Грэнд-Рэпидс. Его отец Флойд и дядя Роджер также были известными профессиональными боксерами.

На любительском ринге американец одержал 84 победы и потерпел 6 поражений. Ему не удалось стать олимпийским чемпионом на домашних Играх-1996 в Атланте. В четвертьфинале Мэйвезер сумел одолеть кубинца Лоренцо Арагона благодаря спорному судейскому вердикту, однако затем уже его самого «прижали» арбитры в поединке с болгарином Серафимом Тодоровым. В результате, Флойду досталась бронзовая медаль.

На профессиональном ринге Мэйвезер, ставший самым высокооплачиваемым спортсменом современности, стал чемпионом мира в пяти весовых категориях. Он одержал 49 побед (26 - досрочно) и не потерпел ни одного поражения, хотя мексиканец Хосе Луис Кастильо и аргентинец Маркос Майдана имеют основания утверждать, что им удалось взять верх над Флойдом.

В послужном списке американца - победы над Диего Корралесом, Оскаром де ла Хойей, Рикки Хаттоном, Мигелем Котто, Мэнни Пакьяо.

Мэйвезер объявил об уходе из большого спорта осенью 2015 года после боя над соотечественником Андре Берто. В последнее время активно обсуждается возможность проведения поединка Флойда с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором по правилам бокса.


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